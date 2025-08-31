Flurina Rigling gewinnt im belgischen Ronse nach dem Zeitfahren auch das Strassenrennen – wie schon 2024 in Zürich.

Flurina Rigling hat sich zum 3. Mal hintereinander zur Weltmeisterin im Strassenrennen der Kategorie C2 gekürt. Die 28-Jährige setzte sich an der Paracycling-WM in Ronse auf der 61,6 Kilometer langen Strecke schon früh zusammen mit der US-Amerikanerin Clara Brown ab – diese war allerdings zeitgleich in der Kategorie C3 unterwegs.

Die beiden Top-Athletinnen harmonierten hervorragend und nahmen der Konkurrenz Minute um Minute ab. Am Ende wies Rigling einen Vorsprung von über 8 Minuten auf ihre erste Verfolgerin auf, während sie selbst die Ziellinie eine Sekunde hinter Brown überquerte.

5. WM-Titel auf der Strasse

Die Zürcherin schaffte damit wie schon letztes Jahr in Zürich die perfekte WM mit dem Double – am Donnerstag hatte sie schon im Zeitfahren triumphiert. Im Strassenrennen schaffte sie dank des Sieges in Belgien nun gar den Hattrick, dort hatte die 28-Jährige vor 2 Jahren in Glasgow erstmals Gold eingefahren.