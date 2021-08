Die Rollstuhlleichtathletin lässt die Schweizer Delegation am 4. Tag der Paralympics erstmals so richtig jubeln.

Am 4. Wettkampftag hat es endlich geklappt: Die Schweizer Delegation hat ihre erste Medaille an den Paralympics in Tokio in der Tasche. Für den Exploit sorgte die Rollstuhlleichtathletin Manuela Schär in den frühen Morgenstunden vom Samstag Schweizer Zeit.

Die 36-jährige Krienserin klassierte sich mit knapp 8 Sekunden Rückstand auf die Amerikanerin Susannah Scaroni auf Rang 2. Die mehrfache Schweizer Europa- und Weltmeisterin liess Tatyana McFadden (USA) mit 15 Sekunden Vorsprung hinter sich.

«Anspannung war gross»

«Es ist eine Mega-Erleichterung für mich. Die Anspannung war gross und jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen», sagte Manuela Schär nach dem Rennen.

Schärs Teamkollegin Patricia Eachus klassierte sich auf Rang 10. Die 31-Jährige aus Büron fuhr eine persönliche Bestzeit.