5 / 27

Legende:

Catherine Debrunner (29), Leichtathletik

Die Thurgauerin holte 2021 in Tokio Gold und Bronze. Seit 2022 setzt die Lehrerin voll auf die Karte Spitzensport und startet in Paris in sechs Disziplinen. Die mehrfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin, die aufgrund eines Tumors an der Wirbelsäule seit jeher im Rollstuhl sitzt, wurde 2023 «Laureus Sports Person Of The Year».

Imago Images/Beautiful Sports