Die Wasserqualität der Seine war an den Olympischen Spielen ein grosses Thema. Das ist an den Paralympics nicht anders.

Alle Wettkämpfe neu am Sonntag

Legende: Die alte Leier Der Zustand der Seine gibt auch an den Paralympics zu reden. Keystone/MARTIN BUREAU

Aufgrund drohender Regenfälle wird der Zeitplan der Wettkämpfe auf der Seine angepasst. «Die jüngste Wettervorhersage von Météo France deutet auf ein hohes Mass an Unsicherheit für die kommenden Tage hin, was Auswirkungen auf die Bedingungen in der Seine haben könnte», teilte der Dachverband World Triathlon nach einem Treffen mit dem Organisationskomitee und Vertretern der Behörde mit, die den Zustand des Flusses überwacht.

Alle elf geplanten Wettkämpfe sollen nun am Sonntag stattfinden, um den Athleten und Trainern Sicherheit zu vermitteln, hiess es weiter. Ursprünglich hätten man die Entscheidungen an zwei Tagen durchführen wollen. Sollte es zu Auffälligkeiten kommen, gibt es als Ausweichtermine noch den 2. und 3. September.