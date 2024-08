Flurina Rigling erkämpft sich in der 3000-m-Verfolgung den 4. Platz in der Qualifikation und steht im kleinen Final.

Die Schweizer Bahnrad-Fahrerin Flurina Rigling fährt an den Paralympics am Donnerstagnachmittag um Bronze. Die 27-Jährige schloss die Qualifikation auf Rang 4 ab und trifft im kleinen Final auf die Deutsche Maike Hausberger. Rigling machte den Unterschied auf dem letzten Streckendrittel, als sie im Fernduell die Japanerin Keiko Sugiura noch abfing.

Das Duell um Bronze ist offen: Nach den 3 km im Holzoval im Vélodrome National in St-Quentin-en-Yvelines trennten Rigling und Hausberger weniger als eine Sekunde. Eine Chance auf den Einzug ins Gold Race hatte keine der beiden: Wang Yiaomei (CHN) und Daphne Schrager (GBR) unterboten beide den bisherigen Weltrekord.

01:55 Video Rigling: «Hatte bis zum Ende des letzten Vorlaufs nicht daran geglaubt» Aus Paris 2024 Clips vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Im Unterschied zur WM wurden an den Paralympics mehrere Kategorien der Beeinträchtigung zusammengelegt. Die dreifache Bahn-Weltmeisterin Rigling wird wie Schrager und Hausberger als C2 klassifiziert, während die neue Weltrekordhalterin Wang eine geringere Beeinträchtigung hat.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Der Start zum kleinen Final ist auf 16:24 Uhr angesetzt. Verfolgen Sie das Rennen live bei SRF.

Matile-Dörig trotz Bestleistung nicht im Final

Derweil schied Franziska Matile-Dörig über 500 m Zeitfahren in der Qualifikation aus. Die 32-jährige Schweizerin klassierte sich in (auf ihren Behinderungsgrad umgerechneten) 39,414 Sekunden auf dem 9. Rang. Zu Platz 6, der zum Final-Einzug gereicht hätte, fehlten ihr rund zwei Sekunden.

Matile-Dörig lag in ihrem Duell mit Keely Shaw (CAN) nach der ersten Runde im 250-m-Oval noch zurück, drehte dann aber auf und überholte die Kanadierin noch. Mit ihrem Rennen zeigte sie sich zufrieden: «Mein Ziel war, eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen, und das habe ich geschafft.»

Schliessen 00:47 Video Matile-Dörig gewinnt ihr Duell, verpasst aber den Final Aus Paris 2024 Clips vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 01:23 Video Matile-Dörig: «Habe die angestrebte neue Bestzeit geschafft» Aus Paris 2024 Clips vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Die Schweizerin wird in Paris noch in weiteren Disziplinen antreten, auch auf der Strasse. Das 500-m-Rennen auf der Bahn gehört nicht zu ihren Spezialdisziplinen. Die Niederländerin Caroline Groot stellte in der Qualifikation in 35,390 Sekunden einen neuen Weltrekord auf.