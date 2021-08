In der Night-Session des 4. Wettkampf-Tags hat Marcel Hug über 5000 m Gold eingefahren.

Auf der Zielgeraden hatten die Konkurrenten keinen Stich mehr gegen Marcel Hug. Der Schweizer Rollstuhlathlet zog nach der letzten Kurve mit einem fulminanten Schlussspurt an den beiden vor ihm klassierten Mitstreitern vorbei und liess sich nicht mehr vom Goldkurs abbringen.

Es war die Krönung eines überragenden Auftritts des 35-Jährigen in den Klassen T53/T54 F über die 5000 m. Bereits die Qualifikation am Freitag hatte Hug für sich entschieden.

«Es ist unglaublich und emotional. Es herrscht Erleichterung und Dankbarkeit, einfach Wahnsinn», so ein sichtlich gerührter Hug.

3. Para-Gold der Karriere

Für Hug, der in Anlehnung an seinen Helm den Übernamen «Silver Bullet» (Deutsch: Silberne Kugel) trägt, ist es die erste Paralympics-Goldmedaille über die 5000-m-Distanz. Vor 5 Jahren in Rio de Janeiro hatte er sich noch mit Silber zufriedengeben müssen.

Insgesamt ist es die 9. Paralympics-Medaille des hochdekorierten Schweizer Rollstuhlathleten – und die 3. goldene nach jenen in Rio 2016 (800 m und Marathon).

Und noch ist Hugs Tokio-Abenteuer nicht vorbei: Der Thurgauer wird in der Klasse T54 über 800 m, 1500 m und im Marathon teilnehmen.