Legende: Thomas Pfyl, Ski alpin Der Schwyzer nimmt in Peking bereits zum 5. Mal an paralympischen Winterspielen teil. 2006 in Turin sicherte sich Pfyl im Alter von 19 Jahren Silber im Slalom und Bronze im Riesenslalom. Seither schaffte er es an Paralympics nicht mehr auf das Podest. Behinderung: rechtsseitige Lähmung (Hemiplegie) zvg