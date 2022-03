Die Basler Snowboarderin und der Berner Curler führen am Freitag bei der Eröffnung der Paralympics die Schweizer Delegation an.

Legende: Amten als Fahnenträger Romy Tschopp und Hans Burgener. Swiss Paralympic

Curler Hans Burgener und Snowboarderin Romy Tschopp werden an der Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag in Peking die Schweizer Fahne ins Stadion tragen. «Eigentlich bin ich ziemlich sprachlos», wird Burgener in einer Mitteilung von Swiss Paralympic zitiert. Er habe genau wie Tschopp «nie und nimmer damit» gerechnet.

Der Baslerin aus Sissach und der Berner aus Grindelwald empfinden ihre Selektion als «grosse Ehre». «Hühnerhaut wird es auf jeden Fall geben», sagt der 57-jährige Burgener über den Einmarsch als Spitze der Schweizer Delegation ins «Vogelnest»-Stadion in China.

Tschopp gibt zu, dass sie sehr nervös sein werde. Die 28-Jährige ist das erste Mal an Paralympics dabei – «und dann gleich in dieser Position».