Legende: Der Startschuss ist gefallen In Paris sind die Paralympics eröffnet worden. Keystone/Thomas Padilla

Pulsierende Beats, ein kunterbuntes Farbenspiel – und ein grosses Versprechen: Paris hat an historischer Stätte mit einer einzigartigen Show der Moderne die 17. Sommer-Paralympics eröffnet und die Welt zu mehr Inklusion aufgerufen. Die stimmungsvolle Party auf den Champs Élysées und der Place de la Concorde soll nicht nur zur Initialzündung «für die besten Spiele aller Zeiten» werden.

Frankreichs Präsident Macron eröffnet die Spiele

Um 22:37 Uhr sprach Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den entscheidenden Satz: «Ich erkläre die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris für eröffnet.» Es war der Startschuss für elf Wettkampftage in der französischen Hauptstadt, an denen in 22 Sportarten 549 Entscheidungen fallen.

«Es ist bewiesen, dass wir mehr tun müssen. Vor 225 Jahren war die Place de la Concorde Zentrum der französischen Revolution, ich hoffe, dass hier nun auch der Funke zur Inklusionsrevolution überspringt. Vive la révolution d'inclusion», sagte Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees.

Auch Hollywood-Ikone Jackie Chan war Teil der paralympischen Botschaft. Mehr als 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen an die Champs Élysées und zum Herzen der Eröffnungsparty, der Place de la Concorde, die in eine riesige Arena um den antiken Luxor-Obelisken, dem ältesten Denkmal der Stadt, verwandelt wurde.

Barrierefreiheit: Kopfsteinpflaster mit Asphalt überzogen

Etwa 4400 Athletinnen und Athleten legten den rund 300 Meter langen Weg vom Startpunkt Arc de Triomphe über die Champs Élysées zur Place de la Concorde zurück. Um die Barrierefreiheit für die Behindertensportler auf der Avenue des Champs Élysées zu gewährleisten, wurde das traditionelle Kopfsteinpflaster vorübergehend mit einer Asphaltschicht überzogen.

Schweiz mit 27-köpfigen Delegation am Start

Weitspringerin Elena Krattiger und Rollstuhlsportler Marcel Hug führten die 27-köpfige Schweizer Delegation mit der Schweizer Fahne an. Die helvetische Para-Delegation hat in Paris ambitionierte Ziele: Mindestens 14 Medaillen sollen es werden.

00:22 Video Kratter und Hug führen die Schweizer Delegation auf die Place de la Concorde Aus Paris 2024 Clips vom 28.08.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.