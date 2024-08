Am 28. August beginnen in Paris die Paralympics. Die Schweiz reist mit 27 Athletinnen und Athleten an. Am Freitag wurden sie eingekleidet.

Hug, Schär und Co. in Dietikon

Mit 27 Athletinnen und Athleten reist Swiss Paralympic zu den Sommerspielen nach Paris, die vom 28. August bis zum 8. September über die Bühne gehen werden. Zum Ziel hat sich die Delegation 14 Medaillen gesetzt. So viel Edelmetall hat die Schweiz vor drei Jahren in Tokio gewonnen.

Ein grosser Teil der Medaillen sollen traditionell in der Leichtathletik eingeheimst werden. In Tokio 2021 sammelte alleine das Trio Marcel Hug, Manuela Schär und Catherine Debrunner zusammen 7xGold, 3xSilber und 1xBronze. Am Freitag trafen sich Hug und Co. im zürcherischen Dietikon zur Kleideranprobe.

Schär zum letzten Mal auf der Bahn

«Es kribbelt und die Vorfreude steigt», sagt der 38-jährige Hug, der vor seiner 6. Paralympics-Teilnahme steht. In Tokio war der Thurgauer Rollstuhlsportler mit 4 Goldmedaillen der grosse Star im Schweizer Lager. Diese Leistung in Paris zu wiederholen, sei nicht sein Zeil, so Hug: «Es wäre vermessen, wenn ich viermal Gold als Ziel deklarieren würde. Wenn ich eine Goldmedaille holen könnte, wäre ich sehr, sehr happy.»

02:09 Video Hug: «Wäre sehr, sehr happy mit einer Goldmedaille» Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Ebenfalls zum 6. Mal bei Paralympics dabei sein wird Schär. Die 39-jährige Luzernerin wird ihre letzten Rennen auf der Bahn bestreiten. «Es wäre sehr schön, wenn mir ein guter Abschluss gelänge», so die achtfache Paralympics-Medaillengewinnerin. Ein weiteres Mal Edelmetall wäre für sie die Krönung, so Schär. Neben den Rennen auf der Bahn hegt die Rollstuhlsportlerin auch im Marathon am letzten Wettkampftag berechtigte Ambitionen.

01:46 Video Schär: «Es wird jetzt richtig konkret» Aus Sport-Clip vom 16.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Gleiches gilt für Debrunner, den dritten Schweizer Trumpf im zehnköpfigen Leichtathletik-Team. Die 400-m-Paralympics-Siegerin von Tokio war vor einem Jahr an der WM in Paris mit vier Goldmedaillen und einmal Silber die grosse Abräumerin im Schweizer Lager.