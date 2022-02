Wie bereits bei den Paralympischen Spielen in Tokio wird er in seiner Sendung «Para-Graf» durch die Tages-Highlights führen.

In eigener Sache

Legende: Gewährt wieder Einblicke in die Welt der Paralympics Moderator Jahn Graf. SRF (Oscar Alessio)

Ab Freitag, 4. März, stehen bei SRF die Paralympics 2022 im Fokus. Für das abendliche Magazin «Para-Graf» (18:50 Uhr, SRF zwei) kehrt Moderator Jahn Graf auf den TV-Bildschirm zurück. Zudem berichtet SRF täglich live über den Grossevent in Peking – entweder im TV oder auf den Onlineplattformen.

Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Athletinnen und Athleten mit einer Körper- oder Sehbehinderung. Bei den Winterspielen 2022 in Peking kämpfen vom 4. bis 13. März die weltbesten Parasportlerinnen und -sportler in sechs Sportarten um Medaillen. Für die Schweiz treten insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten im Ski alpin, Snowboard, Langlauf und Curling an.

Die Tages-Highlights im Magazin «Para-Graf»

Für die abendliche Magazinsendung «Para-Graf» kehrt Moderator Jahn Graf auf den TV-Bildschirm zurück. Bereits bei den Spielen in Tokio führte der 31-jährige Zuger durch das Paralympics-Magazin. Jeweils um 18:50 Uhr auf SRF zwei (täglich ausser sonntags) dreht sich alles um die sportlichen Höhepunkte des Tages.

Über Jahn Graf Box aufklappen Box zuklappen Seit 2016 ist Jahn Graf als YouTuber aktiv. Auf seinem Kanal «Jahns rollende Welt» spricht der Zuger mit Gästen aus Sport, Politik und Gesellschaft über Barrierefreiheit, gesellschaftliche Normen sowie weitere Themen aus der Lebenswelt von Menschen mit und ohne Behinderung. Zudem tritt der 31-Jährige, der seit seiner Geburt spastisch gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen ist, bei Anlässen zum Thema Behinderung regelmässig als Redner, Interviewer oder Moderator auf. Während der Sommerspiele 2020 in Tokio führte er erstmals durch das abendliche Paralympics-Magazin von SRF Sport.



Zudem reflektiert Jahn Graf die Leistungen der Schweizer Athletinnen und Athleten mit wechselnden Gästen aus Sport, Politik, Unterhaltung und Wissenschaft. Und schliesslich wagt sich SRF-Sportjournalist Christoph Muggler in der Rubrik «Para-Challenge» erneut an verschiedene paralympische Disziplinen heran – dieses Mal im Wintersport.

Legende: Wird die Highlights jedes Wettkampftages erläutern «Para-Graf», moderiert von Jahn Graf. SRF

Liveübertragungen mit Sprecher und Kunz

Täglich berichtet SRF im TV oder auf den Onlineplattformen live über die Paralympics 2022. Der Fokus liegt auf Ski alpin. In den weiteren Sportarten plant SRF, alle Medaillenentscheidungen mit Schweizer Beteiligung live im Fernsehen zu zeigen. Ebenfalls live zu sehen sind die Eröffnungs- sowie die Schlussfeier.

SRF-Kommentator Beat Sprecher und Experte Christoph Kunz – im Ski alpin zweifacher Gold- und einfacher Silbermedaillengewinner bei Paralympischen Winterspielen – begleiten das TV-Publikum durch die Liveübertragungen. Auf Radio SRF 3 und den Onlineplattformen runden News, Updates sowie Hintergründe den SRF-Service zu den Paralympics 2022 in Peking ab.