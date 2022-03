Das Patzern in der Super-Kombination ist für Grégory Chambaz kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken.

Die Schweizer Para-Skifahrer haben in der Super-Kombination bei den Winterspielen (Kategorie stehend) eine vorzügliche Chance ausgelassen. Mit einem Trio in den Top 6 bei Halbzeit des zweiteiligen Wettkampfs wäre eine Medaille fast schon auf dem Serviertablett bereit gelegen. Doch die Athleten wurden bei der Entscheidung mit folgendem gängigen Sprichwort konfrontiert: «Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.»

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ski alpin bei den Paralympics Schweizer Trio kann in der Kombi gute Ausgangslage nicht nutzen 07.03.2022 Mit Video

«Wir wollten nach dieser super Leistung am Morgen mehr», räumte Grégory Chambaz ein, der verantwortliche Nationaltrainer. «Doch dann herrschten neue Schneeverhältnisse, uns machte der schwierige Hang zu schaffen. Zudem musste man auch etwas riskieren.» Deshalb gelte es das Verdikt mit nur einem Top-8-Rang für Robin Cuche zu akzeptieren.

03:37 Video Das Schweizer Team in der Super-Kombi neben den Medaillenrängen Aus Beijing 2022 Clips vom 07.03.2022. abspielen

Es verbleiben 2 Chancen

Nach drei vergebenen Medaillensätzen in Yanqing in der Sparte Speed weist die Schweizer Delegation auf dem Erfolgskonto eine Bronzemedaille auf – herausgefahren von Théo Gmür zum Auftakt in der Abfahrt. Zu Buche stehen zudem total 4 Diplome: Im Super-G waren die Schweizer geschlossen auf den Rängen 5 bis 7 klassiert.

Das sei eine ansehnliche Zwischenbilanz, findet Chambaz. Seine Gruppe habe sich bislang gut in Szene setzen können. «Wir sind dabei.» Komme jetzt im Alpin-Endspurt etwas Glück dazu, «dann liegt noch mehr drin», sagt der Nationaltrainer.

Es verbleiben zwei Chancen für die Technikspezialisten:

Riesenslalom am Donnerstag: Sofern sich Gmür nach seinem intensiven Startpensum gut erholen kann, traut Chambaz dem 25-Jährigen, der 2018 in Pyeongchang sogar 3 Mal Gold abgeräumt hatte, nochmals etwas zu.

02:24 Video Gmür: «Stelle den Wecker erst wieder für den Riesenslalom» Aus Beijing 2022 Clips vom 07.03.2022. abspielen

Slalom am Samstag: Thomas Pfyl darf zu den Medaillenkandidaten gezählt werden, wenn er 2 gute Läufe runterbringt. Cuche kann um sein nächstes Diplom fahren.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Das Programm im Überblick So sendet SRF an den Paralympics 08.03.2022 Mit Video

Für die nächsten Tage steht für Chambaz und seine Crew nun aber Entspannen auf dem Programm. Da das Programm unglaublich dicht sei, müsse man mit den Energiereserven haushälterisch umgehen. «Unser Staff hier leistet eine vorbildliche Arbeit, obwohl wir nur knapp besetzt sind. Unser Spirit ist gut. Deshalb hoffen wir, nochmals etwas holen zu können», schliesst Chambaz.