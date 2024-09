Triathlon-Wettbewerbe in Paris verschoben

Legende: Gehört im Triathlon zu den Gold-Favoriten Der Deutsche Martin Schulz. Imago/Beautiful Sports

Schlechte Wasserqualität: Paralympics-Triathlon erst am Montag

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage in Paris haben die Veranstalter den Paralympics-Triathlon verschoben. Die Wasserqualität in der Seine sei zu schlecht, um darin zu schwimmen, hiess es. Die Rennen sind zunächst um einen Tag verlegt worden. Allerdings ist unklar, ob die Triathlon-Wettbewerbe am Montag wirklich stattfinden können, da die Wasserqualität weiter geprüft wird.