Die Para-Badmintonspielerinnen Cynthia Mathez und Ilaria Renggli starten ideal in die Paralympics in Paris.

Erfolgreicher Auftakt-Tag für Cynthia Mathez an den Paralympics in Paris: Die Bernerin bezwang im Doppel an der Seite von Ilaria Renggli das taiwanische Duo Hu Guang-Chiou/Yang I-Chen in der La Chapelle Arena mit 21:10 und 21:19. Dabei drehten die Schweizerinnen im 2. Satz einen zwischenzeitlichen 5:11-Rückstand.

Weil sich pro Gruppe zwei von drei Teams für die Halbfinals qualifizieren, ist den Schweizerinnen der Einzug in die K.o.-Runde kaum mehr zu nehmen. Das 2. Gruppenspiel für Mathez/Renggli gegen die Thailänderinnen Sujirat Pookkham und Amnouy Wetwithan findet am Freitag statt.

01:38 Video Weitere Ballwechsel aus der Partie Aus Paris 2024 Clips vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Mathez siegt auch im Einzel

Am Abend startete Mathez auch im Einzel erfolgreich. Die 38-Jährige besiegte die Israelin Nina Gorodetzky 21:7, 21:13. Mathez hatte dabei das Geschehen praktisch im gesamten Spielverlauf unter Kontrolle. In der zweiten Partie am Freitag wird die Aufgabe ungleich schwieriger. Mathez trifft dann auf die Chinesin Yin Menglu, die in drei Sätzen gegen die japanische Titelverteidigerin Sarina Satomi siegte.