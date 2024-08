Para-Badminton in Paris

Legende: Im zweiten Gruppenspiel knapp bezwungen Cynthia Mathez und Ilaria Renggli. imago images/Beautiful Sports/Tobias Lackner

Im Badminton-Doppel verlieren Cynthia Mathez/Ilaria Renggli in Paris ihr zweites Gruppenspiel.

Dank dem Gewinn des 1. Satzes hat das Schweizer Duo die Halbfinal-Qualifikation dennoch auf sicher.

Im Einzel gewinnt Renggli ihr Auftaktspiel.

Cynthia Mathez und Ilaria Renggli haben an den Paralympics den Einzug in den Doppel-Halbfinal geschafft. Nach dem Auftaktsieg am Donnerstag verloren die beiden Schweizerinnen zwar ihr zweites Gruppenspiel. Weil sie gegen die Thailänderinnen Sujirat Pookkham und Amnouy Wetwithan aber den 1. Satz gewinnen konnten, werden sie die Gruppe auf einem der beiden Top-2-Plätze abschliessen und haben damit zwei Chancen auf eine Medaille.

Die Niederlage gegen das thailändische Duo war äusserst knapp. Nach mehr als einer Stunde Spielzeit unterlagen Mathez/Renggli mit 25:23, 21:23, 19:21. Im 2. Satz hatten die Schweizerinnen einen Matchball nicht nutzen können.

Renggli im Einzel mit Sieg

Renggli stand in Paris bereits vor dem Doppel im Einsatz. Im Einzel gewann sie ihr Auftaktspiel gegen I-Chen Yang aus Taiwan mit 21:9, 21:18. Am frühen Abend steht Renggli gegen Pilar Cancino Jauregui aus Peru erneut im Einsatz. Auch Mathez wird ihr zweites Gruppenspiel bestreiten. Sie trifft auf die Chinesin Lu Meng Yin.

Zudem greift mit Luca Olgiati auch der einzige Schweizer ins Einzel-Turnier der Männer ein.