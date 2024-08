Rollstuhlathlet Fabian Blum klassiert sich an den Paralympics in Paris im 400-m-Final auf Platz 5.

Beat Bösch blieb in der gleichen Kategorie T52 im Vorlauf auf der Strecke.

Über 5000 m (Kategorie T53/T54) meistert das Schweizer Frauen-Trio Debrunner, Schär und Eachus den Vorlauf ohne Probleme.

Fabian Blum hat an den Paralympics in Paris im Final über 400 m eine starke Leistung gezeigt. Der 29-jährige Luzerner blieb im Kampf um die Medaillen wie erwartet chancenlos, durfte sich mit einer Zeit von 1:03,71 Minuten aber über den 5. Platz freuen. Gold sicherte sich in 55,10 Sekunden der belgische Topfavorit Maxime Carabin vor den beiden Japanern Tomoki Sato und Tomoya Ito.

01:58 Video Blum: «Bin extrem zufrieden mit dem 5. Platz» Aus Paris 2024 Clips vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Am Vormittag hatte Blum dank einem souveränen Vorlauf den Einzug in den Final geschafft. In seinem Heat belegte er in 1:04,08 Minuten Rang 2 und war damit direkt qualifiziert.

Im Final nicht dabei war wird Beat Bösch. Der 52-Jährige belegte im anderen Heat in 1:06,65 den 5. Platz und verpasste die Qualifikation über die Zeit knapp.

01:31 Video Bösch: «Da geht jetzt keine Welt unter» Aus Paris 2024 Clips vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Frauen-Trio im 5000-m-Final

Erstmals im Einsatz standen am Freitagmittag auch die Rollstuhlathletinnen über 5000 m. Catherine Debrunner, die ihren Vorlauf gewann, qualifizierte sich ebenso souverän für den Final wie Manuela Schär und Patricia Eachus. Die Medaillen werden am Samstag (10:40 Uhr) vergeben.

Debrunner hatte an der Para-WM vor einem Jahr in Paris gross aufgetrumpft. Die Thurgauerin gewann viermal Gold, darunter über 5000 m. Über diese Distanz ist Schär, die in Frankreich ihre letzten Bahnrennen bestreitet, Weltrekordhalterin.

Am Freitagabend wird auch Marcel Hug seinen Vorlauf über 5000 m bestreiten. Der Thurgauer tritt als Titelverteidiger an.