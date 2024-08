Para-Leichtathletik in Paris

Legende: Trotzte den Bedingungen Fabian Blum im Vorlauf über 400 m. Keystone/Ennio Leanza

Rollstuhlathlet Fabian Blum qualifiziert sich an den Paralympics in Paris für den 400-m-Final vom Freitagabend.

Beat Bösch bleibt in der gleichen Kategorie T52 im Vorlauf auf der Strecke.

Über 5000 m (Kategorie T53/T54) meistert das Schweizer Frauen-Trio Debrunner, Schär und Eachus den Vorlauf ohne Probleme.

Fabian Blum hat im Stade de France einen souveränen Vorlauf über 400 m gezeigt. Der 29-jährige Luzerner belegte in seinem Heat in 1:04,08 Minuten den 2. Platz und sicherte sich damit direkt einen Platz im Final. Dieser findet am Freitagabend um kurz nach 19:00 Uhr statt.

01:02 Video Blum: «Direkte Quali ist überwältigend» Aus Paris 2024 Clips vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Bösch scheitert knapp

Von den 8 Finalisten stellte Blum die fünftschnellste Zeit auf. Der Belgier Maxime Carabin und der Japaner Tomoki Sato fuhren derweil in einer anderen Liga. Beide blieben unter der 1-Minuten-Marke und dürften die Goldmedaille unter sich ausmachen. Carabin ist über die Stadionrunde amtierender Weltmeister und Weltrekordhalter.

Im Final nicht dabei sein wird Beat Bösch. Der 52-Jährige belegte im anderen Heat in 1:06,65 den 5. Platz und verpasste die Qualifikation über die Zeit knapp.

01:31 Video Bösch: «Da geht jetzt keine Welt unter» Aus Paris 2024 Clips vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Frauen-Trio im 5000-m-Final

Erstmals im Einsatz standen am Freitagmittag auch die Rollstuhlathletinnen über 5000 m. Catherine Debrunner, die ihren Vorlauf gewann, qualifizierte sich ebenso souverän für den Final wie Manuela Schär und Patricia Eachus. Die Medaillen werden am Samstag (10:40 Uhr) vergeben.

Debrunner hatte an der Para-WM vor einem Jahr in Paris gross aufgetrumpft. Die Thurgauerin gewann viermal Gold, darunter über 5000 m. Über diese Distanz ist Schär, die in Frankreich ihre letzten Bahnrennen bestreitet, Weltrekordhalterin.

Am Freitagabend wird auch Marcel Hug seinen Vorlauf über 5000 m bestreiten. Der Thurgauer tritt als Titelverteidiger an.