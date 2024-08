Legende: Zog in der Schlussrunde an ihrer Konkurrentin vorbei Catherine Debrunner. imago images/Sipa USA

Catherine Debrunner sorgt an den Paralympics in Paris für die zweite Schweizer Medaille.

Die Thurgauerin gewinnt über 5000 m die Goldmedaille.

Patricia Eachus (4.) und Manuela Schär (5.) verpassen die Medaillen knapp.

Catherine Debrunner hat an den Paralympics bei erster Gelegenheit sogleich zugeschlagen. Die 29-Jährige lieferte über 5000 m ein nahezu perfektes Rennen ab. Zusammen mit Weltrekordhalterin Susannah Scaroni aus den USA hatte sich die Thurgauerin bis Rennhälfte absetzen können.

Die Schlussrunde nahm sie von Position 2 aus in Angriff – und zog auf der Gegengeraden unwiderstehlich an ihrer Gegnerin vorbei. In 10:43,62 Minuten stellte Debrunner einen neuen paralympischen Rekord auf. Für die Thurgauerin, die über 5000 m in diesem Jahr zwischenzeitlich den Weltrekord gehalten hatte, ist es die zweite paralympische Goldmedaille ihrer Karriere. In Tokio hatte sie über 400 m Gold gewonnen.