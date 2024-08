Per E-Mail teilen

Para-Badminton-Spielerin Cynthia Mathez verpasst an den Paralympics in Paris den Vorstoss in die Viertelfinals.

Die Schweizerin bleibt in ihrem letzten Gruppenspiel gegen die Japanerin Sarina Satomi chancenlos.

Im Doppel mit ihrer Partnerin Ilaria Renggli steht Mathez am Abend nochmals im Einsatz. Renggli sowie bei den Männern Luca Olgiati bestreiten zudem Matches in ihren Einzelkonkurrenzen.

Cynthia Mathez ist im Einzelturnier der Kategorie WH1 in der Gruppenphase hängen geblieben. Die Schweizerin verlor ihr letztes Vorrundenspiel gegen die japanische Weltnummer 1 Sarina Satomi mit 11:21, 11:21 und musste mit dem 3. Gruppenrang Vorlieb nehmen.

Im Doppel hatte die 38-Jährige zusammen mit Ilaria Renggli am Freitag die Halbfinals erreicht. Dieser steht am Samstagabend frühestens um 20:40 Uhr an.

01:15 Video Mathez: «In einer anderen Gruppe hätte ich eine Medaille geholt» (frz.) Aus Paris 2024 Clips vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Renggli bereits im Viertelfinal

Renggli fordert derweil in der Kategorie WH2 in ihrem letzten Gruppenspiel die Chinesin Li Hongyan. Beide sind nach ihren ersten beiden Partien noch ungeschlagen und spielen um den Gruppensieg. Der Viertelfinal-Einzug ist der 24-jährigen Schweizerin nicht mehr zu nehmen.

Bei den Männern (WH2) strebt Luca Olgiati seinen ersten Sieg an. Der 36-jährige Aargauer trifft auf den starken Japaner Daiki Kajiwara.