Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Darf sich freuen Ilaria Renggli. imago images/Beautiful Sports

Die Schweizer Rollstuhl-Badminton-Spielerin Ilaria Renggli zieht an den Paralympics in Paris in den Halbfinal ein.

Cynthia Mathez verpasst den Vorstoss in die Einzel-Viertelfinals.

Luca Olgiati scheidet in der Einzelkonkurrenz der Männer nach der zweiten Niederlage aus.

Ilaria Renggli greift an den Paralympics in Paris im Rollstuhl-Badminton-Turnier nach einer Einzel-Medaille. Die 24-jährige Schweizerin setzte sich im Viertelfinal der Kategorie WH2 mit 21:17 und 21:19 gegen die Südkoreanerin Gyeoul Jung durch. Im Halbfinal vom Sonntag fordert Renggli nun Hongyan Li heraus.

Gegen die Chinesin war sie bereits am Samstag im letzten Gruppenspiel angetreten. Dort behielt Li mit 21:17 und 21:13 das bessere Ende für sich. Allerdings ging es in dieser Partie nur noch um den Gruppensieg. Renggli und ihre Gegnerin waren bereits zuvor für die Viertelfinals qualifiziert.

Mathez verpasst Viertelfinals

Cynthia Mathez ist derweil in der Kategorie WH1 in der Gruppenphase hängen geblieben. Die Schweizerin verlor ihr letztes Vorrundenspiel gegen die japanische Weltnummer 1 Sarina Satomi mit 11:21, 11:21 und musste mit dem 3. Gruppenrang Vorlieb nehmen.

Im Doppel hatte die 38-Jährige zusammen mit Renggli am Freitag die Halbfinals erreicht. Dieser steht am Samstagabend frühestens um 20:40 Uhr an.

Schliessen 01:00 Video Mathez – Satomi: Zusammenfassung Aus Paris 2024 Clips vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:15 Video Mathez: «In einer anderen Gruppe hätte ich eine Medaille geholt» (frz.) Aus Paris 2024 Clips vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Auch Olgiati ausgeschieden

Bei den Männern (WH2) konnte Luca Olgiati auch sein zweites Einzel nicht gewinnen. Der 36-jährige Aargauer verlor gegen den starken Japaner Daiki Kajiwara klar mit 10:21, 10:21. Damit muss sich Olgiati mit zwei Niederlagen und ohne Satzgewinn von den Paralympics verabschieden.