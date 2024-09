Per E-Mail teilen

Rollstuhl-Badmintonspielerin Ilaria Renggli verliert an den Paralympics ihren Halbfinal im Einzel-Turnier und bestreitet am Montag das Spiel um Bronze.

Im Doppel verliert sie am Sonntagabend an der Seite von Cynthia Mathez den kleinen Final gegen Pookkham/Wetwithan aus Thailand.

Ilaria Renggli gelang im Halbfinal die Revanche gegen Li Hongyan nicht. Die Aargauerin, die gegen die Chinesin schon in der Gruppenphase den Kürzeren gezogen hatte (17:21, 13:21), verlor in der Vorschlussrunde mit fast demselben Resultat (17:21, 12:21).

«Ich habe gezeigt, was ich kann. Mehr lag nicht drin», meinte Renggli nach der Partie. «Gegen so starke Gegnerinnen muss man etwas mehr riskieren und alles ausreizen», erklärte sie einige zu weit geratene Schläge.

Damit wird Renggli am Montag gegen die Japanerin Yuma Yamazaki um Bronze spielen. «Das wird ein strenges Spiel. Sie hat letztes Mal Bronze geholt», so die Schweizerin. «Ich werde alles geben und auch versuchen, Spass zu haben.»

Keine Doppel-Medaille

Eine weitere Medaillenchance bot sich Renggli am Sonntagabend im Doppel an der Seite von Cynthia Mathez. Das Spiel um Bronze gegen Sujirat Pookkham und Amnouy Wetwithan aus Thailand verloren die Schweizerinnen aber 20:22, 25:27. Bereits in der Vorrunde hatten sich die Thailänderinnen mit 2:1 durchgesetzt.