Rollstuhlathletin Catherine Debrunner (T53) gewinnt an den Paralympics in Paris über 400 m die Goldmedaille.

Nur Minuten später holt Manuela Schär (T54) ebenfalls über 400 m die Silbermedaille.

Marcel Hug (T54) holt über 800 m mit Bronze die nächste Schweizer Medaille.

Catherine Debrunners munteres Medaillensammeln an den Paralympics in Paris geht weiter: Nach drei Gold- und einer Silbermedaille schlug die Schweizerin über 400 m erneut zu. Und nach der ersten «Niederlage» am Vortag glänzte die Medaille am Donnerstag wieder golden. Mit einer Zeit von 51,60 Sekunden stellte die 29-jährige Thurgauerin einen neuen paralympischen Rekord auf.

Video Debrunner ist über 400 m eine Klasse für sich

Samantha Kinghorn, die Britin hatte am Vortag über 100 m noch triumphiert, gewann zum dritten Mal hinter Debrunner Silber. Sie lag 1,85 Sekunden zurück. Bronze ging an die Chinesin Hongzhuan Zhou (55,09 Sekunden).

Debrunners Mega-Programm in Paris geht am Sonntag zu Ende. Auch im Marathon zählt sie zu den Favoritinnen, sie könnte bereits ihre 6. Medaille an diesen Spielen holen.

Video Debrunner: «Es war mega cool, noch einmal in diesem Stadion zu fahren»

Silberne Dernière für Schär

In ihrem letzten Auftritt auf der Bahn hat auch Manuela Schär noch einmal zugeschlagen. In der Kategorie T54 fuhr sie ebenfalls über 400 m zu Silber. Die Belgierin Lea Bayekula holte Gold, allerdings nur hauchdünn vor der Schweizerin. Auf den letzten Metern näherte sich Schär immer mehr an, doch Bayekula war letztlich 9 Hundertstel schneller. Zhaoqian Zhou (CHN) gewann Bronze.

Für Schär war es nach Gold über 800 m die zweite Medaille in Paris. Am Sonntag wird die 39-Jährige noch im Marathon antreten. Das ist auch die Disziplin, auf welche sie sich in Zukunft fokussieren wird.

Video Schär: «Es hätte noch 5 Meter weiter gehen dürfen»
Video Schärs Aufholjagd endet mit Silber

Hug sprintet zu Bronze

Marcel Hug hat dem erfolgreichen Schweizer Abend die dritte Medaille beigefügt. Über 800 m sah es in der Kategorie T54 lange nicht nach einem Podestplatz für den «Silver Bullet» aus. Doch auf der Zielgerade setzte Hug noch zu einem Sprint an und schaffte es tatsächlich noch auf den 3. Rang. Vorne klassierten sich die Chinesen Hua Jin und Yunqiang Dai.

Video Hugs starker Finish beschert ihm Bronze

Nach zwei zweiten Plätzen in Paris war es für Hug bereits die dritte persönliche Medaille. Eine weitere Chance wird er im Marathon haben, um endlich die ersehnte nächste Goldmedaille zu holen. Die Schweiz steht mittlerweile bei schon 16 Medaillen in Paris.