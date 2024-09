Per E-Mail teilen

Catherine Debrunner holt an den Paralympics in Paris in der Kategorie T53 über 100 m Silber.

Für die 29-Jährige ist es nach drei Goldmedaillen bereits die vierte Medaille in Paris.

Alexandra Helbling fährt in der Kategorie T54 auf den 7. Rang.

Nach Gold über 5000 m, 1500 m und 800 m stand Catherine Debrunner im Stade de France auch über 100 m im Final. Und im vierten Wettkampf musste sich die 29-Jährige zum ersten Mal geschlagen geben. Zwar startete sie schnell, doch auch die Britin Samantha Kinghorn legte rasant los. Mit einer Zeit von 15,64 Sekunden war sie am Ende 13 Hundertstel schneller als die Schweizerin.

00:45 Video 4. Medaille: Debrunner holt Silber über 100 m Aus Paris 2024 Clips vom 04.09.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Somit musste sich Debrunner für einmal mit Silber begnügen, die Chinesin Fang Gao holte Bronze. Die Thurgauerin zeigte sich nach dem Rennen auch mit dem 2. Platz hochzufrieden: «Das Niveau ist extrem hoch. Noch nie habe ich über 100 m eine Medaille gewinnen können. Das ist für mich ein Mega-Erfolg.»

Die Schweiz steht neu bei 12 Medaillen, ein Drittel davon hat allein Debrunner gewonnen. Und damit muss noch nicht Schluss sein: Sie tritt auch noch über 400 m sowie im Marathon an.

01:33 Video Debrunner: «Für mich ein Mega-Erfolg» Aus Paris 2024 Clips vom 04.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Helbling auf Rang 7

Mit Alexandra Helbling, die in der Kategorie T54 antritt, stand am Mittwochabend noch eine zweite Schweizerin über 100 m im Final. Sie hatte den Halbfinal dank der achtschnellsten Zeit aller Athletinnen knapp überstanden. Im Final konnte sie dann noch eine Konkurrentin hinter sich lassen und belegte mit einer Zeit von 16,91 Sekunden Schlussrang 7. Der Sieg ging an die Belgierin Lea Bayekula, sie gewann vor Tatyana McFadden (USA) und Amanda Kotaja (FIN).