Rollstuhl-Athletin Catherine Debrunner setzt sich an den Paralympics in der Kategorie T53 durch, Manuela Schär im T54.

Legende: Hat allen Grund zum Lachen Catherine Debrunner. imago images/Sipa USA

Nach dem Gewinn der Goldmedaille über 5000 m hat sich Catherine Debrunner auch über 800 m durchgesetzt. Im Wettkampf in der Kategorie T53, bei dem es keine Vorläufe gab, war die Schweizerin im Final eine Klasse für sich. Mit einer Zeit von 1:41,04 Minuten stellte sie einen paralympischen Rekord auf und sicherte sich überlegen Gold. Silber ging an die Britin Samantha Kinghorn, Bronze an die Chinesin Hongzhuan Zhou.

In Tokio 2021 hatte Debrunner über die zwei Bahnrunden noch Bronze geholt. In Paris legte sie nun einen derart fulminanten Start hin, dass keine einzige Konkurrentin vom Windschatten profitieren konnte. Debrunner startet in Paris noch über vier weitere Distanzen.

Auch Schär mit Rekord zu Gold

Nur wenige Minuten nach Debrunner stand Manuela Schär in ihrem Final über 800 m in der Kategorie T54 im Einsatz. Und auch die 39-Jährige war in ihrem Rennen nicht zu schlagen. Wie bereits vor 3 Jahren in Tokio fuhr Schär zu Gold, auch sie in einer paralympischen Rekordzeit (1:42,36 Minuten). Dahinter komplettierten die Chinesin Zhaoqian Zhou und die US-Amerikanerin Susannah Scaroni das Podest. Den Einzug in den Final verpasst hatte Patricia Eachus.

Für Schär waren es die letzten Paralympics auf der Bahn, danach fokussiert sie sich auf den Marathon. Bei ihrer ersten Teilnahme 2004 in Athen gewann sie Silber über 200 m und Bronze über 100 m. Insgesamt zieren nun sechs Olympia-Medaillen ihr Palmarès.