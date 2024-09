Marcel Hug bietet sich in Paris am Donnerstagabend die dritte Medaillenchance. Auch Manuela Schär fährt um Edelmetall.

Nach Silber über 5000 m und 1500 m fährt Marcel Hug auch über 800 m um die Medaillen. Der Thurgauer belegte in seinem Heat den 3. Rang, der für die direkte Finalqualifikation berechtigt. Einzig der Chinese Hua Jin und Daniel Romanchuk aus den USA waren über die zwei Bahnrunden schneller als der 38-Jährige. Der Final findet bereits am Donnerstag statt. Die Entscheidung gibt es um 20:21 Uhr live bei SRF.

01:55 Video Hug übersteht den Vorlauf über 800 m als Dritter Aus Paris 2024 Clips vom 05.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Mit Manuela Schär steht über 400 m ebenfalls eine Schweizerin im Final. Die 39-Jährige qualifizierte sich als Siegerin ihres Heats problemlos für die Medaillenentscheidung. Insgesamt stellte sie die zweitbeste Zeit aller Athletinnen auf. Alexandra Helbling (11.) und Licia Mussinelli (12.) verpassten hingegen den Sprung in den Final. Dieser findet am Donnerstagabend um 19:35 Uhr statt.

02:25 Video Archiv: Schärs Fahrt zur Goldmedaille Aus Paris 2024 Clips vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Kurz davor greift über die eine Bahnrunde in der Kategorie T53 auch Catherine Debrunner nach einer Medaille. Es wäre für die Thurgauerin die fünfte in Paris ( 3 x Gold, 1 x Silber). In ihrer Kategorie gab es keine Vorläufe.