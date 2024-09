Per E-Mail teilen

Elena Kratter hat an den Paralympics im Final über 100 m in der Kategorie T63 die Medaillenränge verpasst. Die 28-jährige Schwyzerin belegte in einer Zeit von 15,00 Sekunden den 5. Rang. Kratter verbesserte ihre persönliche Bestzeit aber um 2 Hundertstel.

Um in den Kampf um die Podestplätze eingreifen zu können, wäre von Kratter allerdings ein weitaus grösserer Exploit nötig gewesen. Auf den 3. Rang büsste sie gut vier Zehntel ein.

«Das Ziel war unter 15 Sekunden zu laufen, es hat nicht ganz geklappt. Aber ich bin sehr zufrieden», sagte sie im Anschluss. Damit verlässt Kratter Paris mit der gleichen Ausbeute wie drei Jahre zuvor Tokio. Bereits damals hatte sie Bronze im Weitsprung geholt.

01:47 Video Kratter: «Ich habe es mega genossen» Aus Paris 2024 Clips vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Contrafatto stürzt ins Ziel und verpasst Bronze

Gewonnen wurde das Rennen von der Italienierin Martina Caironi vor Karisma Tiarani aus Indonesien und der Britin Ndidikama Okoh. Ein regelrechtes Drama spielte sich um Caironis Landsfrauen Ambra Sabatini und Monica Contrafatto ab. Sabatini stürzte kurz vor Schluss und touchierte Contrafatto. Diese wiederum stürzte ebenfalls und kam im Fallen ins Ziel. Am Ende schaute Rang 4 für Contrafatto heraus – die Bronzemedaille hatte sie um 1 Hundertstel verpasst.