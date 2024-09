Elena Kratter hat an den Paralympics den Vorlauf über 100 m in der Kategorie T63 überstanden. Die 28-jährige Schwyzerin wurde in ihrem Heat Dritte und schaffte den Einzug in den Final als Gesamt-Sechste. Mit 15,06 Sekunden lief Kratter so schnell wie noch nie in dieser Saison und blieb lediglich vier Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestleistung.

Um am Samstagabend (ab 21:22 Uhr) in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können, bedarf es jedoch einem Exploit. Auf die drei schnellsten Athletinnen der Vorläufe büsste die Schweizerin 1,7 Sekunden und mehr ein.

Kratter stand an den Paralympics schon am Donnerstag im Fokus: Im Weitsprung hatte sie wie schon vor 3 Jahren in Tokio mit Bronze geglänzt.