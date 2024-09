Rollstuhl-Badminton-Spielerin Ilaria Renggli gewinnt an den Paralympics in Paris überlegen die Bronzemedaille.

Die 24-jährige Aargauerin setzt sich in der Kategorie WH2 gegen die Japanerin Yuma Yamazaki 21:13, 21:14 durch.

Es ist die erste Schweizer Paralympics-Medaille im Badminton überhaupt.

Am Sonntag noch war sie an der Seite von Doppelpartnerin Cynthia Mathez im Bronzespiel unterlegen, einen Tag später machte es Ilaria Renggli in der Einzel-Konkurrenz besser. Gegen Yuma Yamazaki aus Japan lieferte die Aargauerin eine Parforceleistung ab und siegte überlegen in zwei Sätzen.

Renggli hatte das Spiel ab dem ersten Ballwechsel an im Griff. Phasenweise hetzte sie ihre Gegnerin über das ganze (im Rollstuhl-Badminton nur halb bespielte) Feld und machte die Punkte in ihrer gewohnt eiskalten, abgebrühten Art. Emotionen zeigte die 24-jährige Paralympics-Debütantin erst nach dem gewonnenen Matchball. Für das 21:13, 21:14 benötigte Renggli 34 Minuten.

Palmarès weiter ausgeschmückt

Aus Schweizer Sicht ist es die 7. Medaille in Paris – und die erste im Rollstuhl-Badminton überhaupt. Die Sportart gehört seit Tokio 2020 zum paralympischen Programm. Für Renggli persönlich ist es nicht die erste Medaille: An den Para-Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Tokio holte sie Bronze im Einzel und Doppel. An den Europameisterschaften vor einem Jahr in Rotterdam gab es sogar Gold (Doppel) und Silber (Einzel).