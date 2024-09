Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Flurina Rigling gewinnt an den Paralympics in Paris Silber im Rad-Strassenrennen der Kategorien C1-3.

Für die 27-Jährige ist es die zweite Medaille an den laufenden Paralympics.

Später sind mit Celine van Till (Kategorien T1-2) und dem Staffel-Trio Benjamin Früh, Fabian Recher und Sandra Stöckli noch weitere Schweizer im Einsatz.

Flurina Rigling hat nach einer taktischen Meisterleistung erneut Grund zum Jubeln. 9 Tage nach Bronze in der 3000-m-Verfolgung auf der Bahn gewann die 27-Jährige im Strassenrennen über 56,8 Kilometer rund um Clichy-sous-Bois Silber. Im Schlussspurt musste sich Rigling nur der Japanerin Keiko Sugiura geschlagen geben, distanzierte aber die US-Amerikanerin Clara Brown auf den Bronze-Platz.

Rigling fuhr ein taktisch kluges Rennen. Zumeist hielt sie sich am Ende einer früh formierten sechsköpfigen Spitzengruppe auf. In den Abfahrten, die für sie schwieriger zu absolvieren sind, musste sie jeweils ein wenig abreissen lassen, schaffte aber in den Aufstiegen immer wieder den Anschluss.

Legende: Verhielt sich taktisch geschickt Flurina Rigling. KEYSTONE/Ennio Leanza

Nach Zeitfahr-Frust Freude über 2. Medaille

So hatte die einzige C2-Athletin der Spitzengruppe im Schlussspurt die nötigen Kraftreserven. «Heute war das Glück im Schlusssprint auf meiner Seite», freute sich Rigling im Ziel. Im Zeitfahren waren die Zehntel noch nicht auf ihrer Seite gelegen, verpasste sie doch Bronze um 0,3 Sekunden.

Zuvor hatte sie mit Bronze auf der Bahn in der Einzelverfolgung über 3000 m den Schweizer Medaillenreigen eröffnet. Mittlerweile steht die Schweizer Delegation bei 18 Medaillen.