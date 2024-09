Flurina Rigling gewinnt an den Paralympics in Paris Silber im Rad-Strassenrennen der Kategorien C1-C3.

Wenige Stunden später doppelt Celine van Till (Kategorien T1-T2) nach. Auch sie sichert sich Silber.

Erfolglos bleibt das Staffel-Trio Fabian Recher, Sandra Stöckli und Benjamin Früh.

Flurina Rigling hat nach einer taktischen Meisterleistung erneut Grund zum Jubeln. 9 Tage nach Bronze in der 3000-m-Verfolgung auf der Bahn gewann die 27-Jährige im Strassenrennen über 56,8 Kilometer rund um Clichy-sous-Bois Silber. Im Schlussspurt musste sich Rigling nur der Japanerin Keiko Sugiura geschlagen geben, distanzierte aber die US-Amerikanerin Clara Brown auf den Bronze-Platz.

Rigling Fahnenträgerin bei der Schlussfeier Box aufklappen Box zuklappen Flurina Rigling wird am Sonntagabend bei der Schlussfeier der Paralympics in Paris die Schweizer Fahne tragen. Die 27-jährige Zürcherin hatte mit Bronze in der Bahnverfolgung die erste Schweizer Medaille gewonnen.

Rigling fuhr ein taktisch kluges Rennen. Zumeist hielt sie sich am Ende einer früh formierten sechsköpfigen Spitzengruppe auf. In den Abfahrten, die für sie schwieriger zu absolvieren sind, musste sie jeweils ein wenig abreissen lassen, schaffte aber in den Aufstiegen immer wieder den Anschluss.

So hatte die einzige C2-Athletin der Spitzengruppe im Schlussspurt die nötigen Kraftreserven. «Heute war das Glück im Schlusssprint auf meiner Seite», freute sich Rigling im Ziel. Im Zeitfahren waren die Zehntel noch nicht auf ihrer Seite gelegen, verpasste sie doch Bronze um 0,3 Sekunden.

Auch van Till mit 2. Medaille

Knapp 3 Stunden nach Rigling fuhr auch Celine van Till im Strassenrennen ihre zweite Paralympics-Medaille heraus. Die 33-jährige Westschweizerin fuhr in den Kategorien T1-T2 auf dem Dreirad ebenfalls zu Silber. Im Sechserfeld hielt sich Van Till auf den beiden Runden auf dem 14,2 km langen Kurs trotz Problemen bei der Trinkwasserversorgung ständig in der vierköpfigen Spitzengruppe auf.

In einem packenden Finish auf dem letzten Kilometer musste sie sich am Ende nur der zeitgleichen Dänin Emma Lund geschlagen geben. Marieke van Soest (NED), die Van Till im Zeitfahren am Mittwoch noch vor der Sonne gestanden hatte, konnte die Schweizerin indes knapp in Schach halten – auch, weil sie kurz vor der Ziellinie nur noch ausrollen liess. Die zweite persönliche Silbermedaille für Welt- und Europameisterin Van Till ist gleichbedeutend mit dem 19. Schweizer Edelmetall an den laufenden Paralympics.

Staffel auf Platz 5

Zum Abschluss des Tages auf der Strasse gingen Fabian Recher, Sandra Stöckli und Benjamin Früh in der Staffel leer aus. Nach einem starken Startabschnitt von Recher auf der 1. Runde fielen Stöckli und Früh schon bald aus der Entscheidung. Nach der 2. Runde wies das Schweizer Trio bereits einen Rückstand von 40 Sekunden auf die Top 4 auf und schied vorzeitig aus. Am Ende landeten die Schweizer auf dem 5. Platz.