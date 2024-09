Judo: Brussig ohne weitere Medaille

Judoka Carmen Brussig hat ihrer persönlichen Medaillensammlung kein weiteres paralympisches Edelmetall hinzufügen können. Die dreifache Medaillengewinnerin (2008/2012/2016) unterlag in Paris in der Kategorie bis 48 kg zum Auftakt der Chinesin Liqing Li mit Ippon. In der Repechage war auch die deutsche Isabell Thal zu stark für die 47-jährige Brussig. Nach 51 Sekunden legte Thal die Schweizerin mit Ippon auf den Rücken. Brussig startet seit 2022 für die Schweiz, ihre Medaillen hatte sie für Deutschland gewonnen.

Leichtathletik: Rahmani im Final

Abassi Rahmani hat in der Kategorie T62 über 100 m den Finaleinzug geschafft. Die Schweizerin überquerte in ihrem Heat mit einer Zeit von 13,06 Sekunden den 3. Rang, der für den Final berechtigte. Dieser findet am Freitagabend statt. Beat Bösch und Fabian Blum (T52) blieben hingegen in ihren Halbfinals über 100 m ohne Chance auf eine Finalteilnahme.