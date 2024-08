Ruderin Claire Ghiringhelli belegt in der Repechage Rang 3 und verpasst somit den Sprung in den A-Final.

Bahnrad-Fahrerin Flurina Rigling kann in der Einzelverfolgung über 500 m nicht um die Medaillen mitreden.

Rudern: Ghiringhelli rudert um ein Diplom

Claire Ghiringhelli hat im Skiff den Vorstoss in den A-Final verpasst. Die 46-jährige Tessinerin belegte in der Repechage in ihrem Heat den 3. Rang. Nur die beiden schnellsten Athletinnen qualifizierten sich für den Final. Ghiringhelli belegte nach den ersten 500 m Rang 2, musste dann aber Claudia Cicero dos Santos vorbeiziehen lassen. Bis ins Ziel büsste sie rund 6 Sekunden auf die Brasilianerin ein. Die Französin Nathalie Benoit fuhr an der Spitze einen Start-Ziel-Sieg ein. Am Sonntag bietet sich Ghiringhelli im B-Final (09:30 Uhr) die Chance auf ein paralympisches Diplom.

Rad Bahn: Rigling über 500 m auf Rang 9

Flurina Rigling hat in der 500-m-Einzelverfolgung nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Die Zürcherin belegte in der Qualifikation den 9. Rang und verpasste damit den Sprung in die Finals. Mit faktorierten 41,510 Sekunden fehlten der 27-Jährigen 2,165 Sekunden auf Rang 6. Rigling hatte am Donnerstag über 3000 m für die erste Schweizer Medaille an den laufenden Paralympics gesorgt.