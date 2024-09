Schwimmerin Nora Meister bleibt im Vorlauf über 100 m Freistil knapp hängen.

Schützin Nicole Häusler ist in der Quali mit dem Gewehr über 50 m liegend chancenlos.

Dressurreiterin Nicole Geiger landet auf dem 14. Rang.

Schwimmen: Meister verpasst weiteren Final

Nora Meister hat die Vorläufe über 100 m Freistil auf Rang 9 abgeschlossen. Damit fehlten der Aargauerin 87 Hundertstelsekunden für den Einzug in den Final vom Mittwochabend, für welchen sich die Top 8 der Vorläufe qualifizierten. Meister hat mit den Vorläufen über 400 m Freistil und 100 m Rücken noch mindestens zwei weitere Einsätze an den Paralympics vor sich. Ihre Paradestrecke sind die 400 m Freistil. In dieser Disziplin gewann Meister 2021 an den Paralympischen Spielen in Tokio Bronze. Vergangenen Donnerstag war sie im Final über 50 m Freistil Siebte geworden.

Schiessen: Häusler bleibt ohne Chance

Nicole Häusler konnte ihre letzte Gelegenheit auf eine Final-Teilnahme nicht nützen. Die Schützin belegte in der Mixed-Konkurrenz am Gewehr liegend über 50 m den 25. und letzten Rang der Qualifikation. Die Top Acht lagen deutlich ausser Reichweite.

Reiten: Geiger ohne Diplom

Nicole Geiger reist ohne Diplom aus Paris ab. Die Dressurreiterin belegte im Halbfinal den 14. Platz und verpasste die zur Finalqualifikation erforderlichen Top 8 damit. Die 61-Jährige kam auf Donar Weltino auf 66,487 Punkte.