Legende: Die Nummer 22 der Welt verpasst einen Exploit Nalani Buob. key/Ennio Leanza

Rollstuhl-Tennisspielerin Nalani Buob scheitert an den Paralympics in Paris in der Startrunde.

Ruderin Claire Ghiringhelli belegt in der Repechage Rang 3 und verpasst somit den Sprung in den A-Final.

Bahnrad-Fahrerin Flurina Rigling kann in der Einzelverfolgung über 500 m ebenso wie Timothy Zemp über 4000 m nicht in den Medaillenkampf eingreifen.

Tennis: Nummer 3 zu stark für Buob

Die Schweizer Rollstuhl-Tennisspielerin Nalani Buob muss in Paris nach der 1. Runde der Einzelkonkurrenz die Segel streichen. Die 23-jährige Zugerin, in der Weltrangliste auf Position 22 klassiert, unterlag der niederländischen Weltnummer 3 Aniek Van Koot in 1:09 Stunden mit 2:6, 3:6. Die einstige Junioren-Weltmeisterin Buob musste auf dem Court 6 der Roland-Garros-Anlage ihren Service gleich achtmal abgeben, konnte den Aufschlag ihrer Gegnerin aber nur fünfmal durchbrechen. Die Niederländerin überzeugte vor allem mit ihrer Vorhand (22 Winner).

04:55 Video SRF-Reporter vs. Weltnummer 22 im Rollstuhltennis Aus Sport-Clip vom 30.08.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Rudern: Ghiringhelli rudert um ein Diplom

Claire Ghiringhelli hat im Skiff den Vorstoss in den A-Final verpasst. Die 46-jährige Tessinerin belegte in der Repechage in ihrem Heat den 3. Rang. Nur die beiden schnellsten Athletinnen qualifizierten sich für den Final. Ghiringhelli belegte nach den ersten 500 m Rang 2, musste dann aber Claudia Cicero dos Santos vorbeiziehen lassen. Bis ins Ziel büsste sie rund 6 Sekunden auf die Brasilianerin ein. Die Französin Nathalie Benoit fuhr an der Spitze einen Start-Ziel-Sieg ein. Am Sonntag bietet sich Ghiringhelli im B-Final (09:30 Uhr) die Chance auf ein paralympisches Diplom.

00:38 Video Skifferin Ghiringhelli nicht im A-Final Aus Paris 2024 Clips vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Rad Bahn: Rigling über 500 m auf Rang 9

Flurina Rigling hat in der 500-m-Einzelverfolgung nicht in den Medaillenkampf eingreifen können. Die Zürcherin belegte in der Qualifikation den 9. Rang und verpasste damit den Sprung in die Finals. Mit faktorierten 41,510 Sekunden fehlten der 27-Jährigen 2,165 Sekunden auf Rang 6. Rigling hatte am Donnerstag über 3000 m für die erste Schweizer Medaille an den laufenden Paralympics gesorgt.

00:45 Video Rigling im 500-Sprint gescheitert Aus Paris 2024 Clips vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

In der Einzelverfolgung über 4000 m verpasste Timothy Zemp die Top 4 und damit die Medaillenentscheidung. Der Luzerne belegte in der Qualifikation in 4:39,881 Minuten den 9. Rang. Der Rückstand auf Rang 4 betrug gut 14 Sekunden.