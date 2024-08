Ruderin Claire Ghiringhelli muss an den Paralympics im Skiff den Weg in die Repechage antreten.

Franziska Matile-Dörig und Timothy Zemp verpassen im Bahnrad den Einzug in die nächste Runde.

Schützin Nicole Häusler schrammt über 10 m Luftgewehr am Finalvorstoss vorbei.

Schwimmer Leo McCrea bleibt in Paris über 200 m Lagen im Vorlauf hängen.

Rudern: Ghiringhelli muss am Samstag erneut ran

Claire Ghiringhelli hat im Skiff den direkten Einzug in den A-Final verpasst. Die 46-jährige Tessinerin belegte in ihrem Heat in der Anlage von Vaires-sur-Marne den 3. Rang und wird damit am Samstag die Repechage bestreiten. Nur die beiden Siegerinnen der Vorläufe qualifizierten sich direkt für den Final. Vier weitere Plätze sind am Samstag zu vergeben. Ghiringhelli ist die erste Schweizer Ruderin, die sich für die Paralympics qualifizieren konnte.

Bahnrad: Matile-Dörig knapp gescheitert

Franziska Matile-Dörig hat den Einzug in die Finalrunden über 3000 m Einzelverfolgung knapp verpasst. Die Schweizerin musste gegen die Weltrekordhalterin Emily Petricola (AUS) ran, mit 3:47.413 Minuten verpasste sie die Top 4 und damit das Rennen um Bronze nur um rund 7 Zehntelsekunden. «Schade, dass es nicht reichte», meinte Matile-Dörig. Aber sie habe alles gegeben. Timothy Zemp durfte nach einem Prothesenbruch nochmals starten, blieb mit seiner Alltagsprothese aber chancenlos. Über 1000 m Zeitfahren schaute für ihn Platz 18 heraus, die Top 6 kamen weiter.

Schiessen: Häusler verpasst Final hauchdünn

Nicole Häusler ist über 10 m Luftgewehr stehend in der Qualifikation hängengeblieben. Die 45-jährige Luzernerin totalisierte in Châteauroux 630,6 Punkte und belegte damit Rang 11. Für den 8. Rang und damit einen Finalplatz fehlten ihr nur 0,2 Punkte. Häusler wird bei ihrer dritten Paralympics-Teilnahme am Sonntag auch über 10 m liegend sowie kommende Woche mit dem Kleinkaliber über 50 m liegend im Einsatz stehen.

Schwimmen: McCrea ohne Chance auf den Final

Leo McCrea hat über 200 m Lagen den Einzug in den Final klar verpasst. Der 20-Jährige absolvierte die 4 Bahnlängen in 3:03,23 Minuten, was in der Gesamtabrechnung zu Platz 14 reichte. Für den Final hätte er in die Top 8 schwimmen müssen. McCrea wird in Paris am Sonntag noch über 100 m Brust im Einsatz stehen. Es ist dies seine Paradedisziplin.