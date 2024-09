Schwimmerin Nora Meister (S6) holt an den Paralympics in Paris über 400 m Freistil die Silbermedaille.

Nora Meister hat in ihrer Paradedisziplin über 400 m Freistil zugeschlagen und die Silbermedaille gewonnen. Hinter der chinesischen Topfavoritin Yuyan Jiang schwamm sie in der Kategorie S6 in einer Zeit von 5:16,53 Minuten auf den 2. Platz. Die Chinesin, die bereits ihre 6. Goldmedaille an diesen Spielen holte, war rund 4 Sekunden schneller. Maisie Summers-Newton (GBR) holte Bronze.

Für Meister war es bereits der dritte Wettkampf an diesen Paralympics. Nach einem 7. Platz über 50 m und einem 9. Rang über 100 m Freistil holte die 21-Jährige nun die erhoffte Medaille. Ganz fertig ist Meisters Programm noch nicht: Am Samstag wird sie noch über 100 m Rücken antreten.

Schliessen 02:45 Video Meister: «Es dauert noch, bis ich es realisiere» Aus Paris 2024 Clips vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden. 01:02 Video Hier schwimmt Meister zu Silber Aus Paris 2024 Clips vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Auf Bronze folgt Silber

Für die Aargauerin ist es nach Bronze 2021 in Tokio über die gleiche Distanz bereits die zweite paralympische Medaille. Auch an der EM 2024 hatte sie brilliert und war mit vier Medaillen im Gepäck in die Schweiz zurückgekehrt.

Für die Schweiz ist es in Paris nach Leo McCreas Goldmedaille die zweite Medaille im Schwimmbecken. Insgesamt steht die Schweiz nun bei 17 Medaillen, jetzt schon drei mehr als in Tokio vor drei Jahren.