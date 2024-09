Der 20-Jährige Leo McCrea zeigt an den Paralympics in Paris ein fantastisches Rennen über 100 m Brust und sichert sich die Goldmedaille.

Leo McCrea gewinnt an den Paralympics Gold über 100 m Brust. Der 20-Jährige holt für die Schweiz bereits die sechste Medaille in Paris. McCrea ist britisch-schweizerischer Doppelbürger, startet seit fünf Jahren für die Schweiz, wohnt und studiert aber in Poole in England.

Gold-Premiere für McCrea

Die 100 m Brust sind die Paradestrecke von McCrea, der nicht als erster Goldanwärter galt. Aber der kleinwüchsige Sportler verbesserte seine persönliche Bestzeit um zwei Sekunden und schlug in 1:27 Minuten an, obwohl er den Beinschlag nicht anwenden kann und praktisch keine Gleitphase hat.

Nach EM-Bronze 2024 und WM-Silber 2023 ergänzte das jüngste Mitglied der Schweizer Delegation sein Palmarès nun mit Olympia-Gold.