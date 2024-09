Leo McCrea darf an den Paralympics in Paris auf eine Medaille hoffen. In seiner Paradedisziplin über 100 m Brust zeigte der 20-Jährige in der Kategorie SB5 einen starken Vorlauf. In 1:32,44 Minuten gewann er seinen Heat. Insgesamt schwamm er die drittschnellste Zeit, einzig der Spanier Antoni Bertran Ponce und der Ukrainer Danylo Semenykhin waren noch schneller.

Der Final steigt am Sonntagabend ab 19:47 Uhr. Im Rahmen der Sendung «Para-Graf» können Sie die Entscheidung live bei SRF mitverfolgen. McCrea hatte sich zu Beginn der Spiele eine Medaille als Ziel gesetzt. In Tokio hatte er als 17-Jähriger bei den Paralympics debütiert, damals klassierte er sich über 100 m Brust auf dem 5. Schlussrang.