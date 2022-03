SRF Sport wechselt während den Paralympics erneut die Perspektive und schlüpft in die Rolle der Para-Athletinnen und -Athleten.

Wie funktioniert Skifahren in einem Monoskibob? Gelingt Langlaufen auch mit nur einem Stock? Oder: Was ist die Schwierigkeit beim Rollstuhl-Curling? Diesen und anderen Fragen ist unser Reporter Christoph Muggler vor den Paralympics in Peking nachgegangen.

Zusammen mit Schweizer Para-Athletinnen und -Athleten hat er den Selbstversuch gewagt. In jeder Folge versucht er eine Challenge zu meistern, die ihm die Sportlerinnen und Sportler gestellt haben.

Folge 4: Sehbehindert skifahren mit Marc Bleiker

05:23 Video Fast blind die Piste runter – Selbstversuch Para-Ski Aus Sport-Clip vom 11.03.2022. abspielen

Nachwuchstalent Marc Bleiker hat nur eine geringe Sehkraft, stürzt sich mit Guide Anna Banzer aber trotzdem jeden Hang hinunter. In einem Riesenslalom-Duell darf unser Reporter höchstens 20 Sekunden verlieren.

Folge 3: Para-Langlauf mit Luca Tavasci

04:38 Video Einarmig auf der Loipe – Selbstversuch Para-Langlauf Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Para-Langläufer Luca Tavasci hat nur eine Hand zur Verfügung. Wie wirkt sich das auf das Gleichgewicht und den Rhythmus aus? Unserem Reporter gibt Tavasci in einem 1-km-Sprint satte 45 Sekunden Vorsprung.

Folge 2: Rollstuhl-Curling mit Fanny Jaquerod

05:51 Video Präzision gefragt – Selbstversuch Rollstuhl-Curling Aus Sport-Clip vom 07.03.2022. abspielen

Weil nicht gewischt wird, muss man beim Rollstuhl-Curling noch präziser spielen. Im Duell mit Nationalspielerin Fanny Jaquerod soll unser Reporter in einem Mini-End halb so viele Steine ins Haus spielen.

Folge 1: Monoskibob mit Pascal Christen

05:16 Video Achtung Sturzgefahr – Selbstversuch Monoskibob Aus Sport-Clip vom 04.03.2022. abspielen

In hohem Tempo rauscht Pascal Christen in seinem Monoskibob die Pisten runter. Vermeintlich einfach ist die Challenge für unseren Reporter: Den Kinderhang ohne Sturz bewältigen.