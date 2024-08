Legende: Frühzeitig vor Ort 12 Mitglieder der Schweizer Delegation vor dem paralympischen Agitos Logo in Paris. key/Ennio Leanza

1 Judoka Carmen Brussig startet erstmals für die Schweiz. Viermal trat die 47-Jährige für ihr Geburtsland Deutschland an und gewann dabei einen kompletten Medaillensatz, ehe sie vor zwei Jahren den Nationenwechsel vollzog.

8 Athletinnen und Athleten sowie ein Guide-Runner gehen für das bislang grösste Refugee Paralympic Team an den Start.

10 Einstufungen gibt es je nach Schwere der Beeinträchtigung. Deshalb werden in derselben Disziplin oft mehrere Medaillensätze vergeben.

14 Medaillen gewann die Schweiz an den Paralympics in Tokio (7 Gold, 4 Silber, 3 Bronze), die Mehrheit in der Leichtathletik. Alleine Marcel Hug holte viermal Gold, Manuela Schär gewann zweimal Gold und dreimal Silber. Damit kam die Schweiz im Medaillenspiegel auf Platz 19. Chef de Mission Peter Läuppi hat das Ziel ausgegeben, in Paris das Ergebnis von 2021 mindestens zu wiederholen.

17 In Paris finden seit der Premiere 1960 in Rom die XVII. Paralympischen Sommerspiele statt. Dabei werden an 17 Wettkampfstätten Medaillen vergeben.

20-jährig ist der jüngste Athlet der Schweizer Delegation, Para-Schwimmer Leo McCrea. Für den in Poole (GBR) beheimateten zweifachen WM-Zweiten ist es die 2. Paralympics-Teilnahme.

Sie waren schon in Tokio äusserst erfolgreich

27 Schweizer Para-Sportlerinnen und -Sportler sind in Paris am Start, 19 Frauen und 8 Männer.

41 paralympische Goldmedaillen gewann die erfolgreichste Athletin der Geschichte, die US-Schwimmerin Trischa Zorn, zwischen 1980 und 1996. Zum Vergleich: Der erfolgreichste Olympionike, Michael Phelps, kommt auf 23 Goldmedaillen.

Legende: Paralympische Überfliegerin Trischa Zorn gewann insgesamt 55 Paralympics-Medaillen (41 Gold, 9 Silber, 5 Bronze). Getty/Scott Barbour/Allsport

61 Jahre alt ist Nicole Geiger und damit die älteste Athletin der Schweizer Delegation. Die Dressurreiterin nimmt zum 3. Mal an Paralympics teil, erstmals mit ihrem Pferd Donar Weltino.

72 Prozent aller Entscheidungen fallen in nur 4 von 22 Sportarten: Leichtathletik (164 Entscheidungen), Schwimmen (141), Radsport (51) und Tischtennis (31).

98 Athletinnen und Athleten aus Russland (90) und Belarus (8) nehmen unter neutraler Flagge an den Spielen teil. Von der Eröffnungs- und Schlussfeier sind sie aber ausgeschlossen.

4400 Sportlerinnen und Sportler aus 168 Ländern werden erwartet – das ist Rekord.

Bis zu 35'000 Polizistinnen und Polizisten sowie private Sicherheitskräfte werden nach Angaben des französischen Innenministers Gérald Darmanin für die Sicherheit der Spiele sorgen.

2 Millionen Tickets für die Paralympics sind bereits verkauft worden. Insgesamt werden bis zum 8. September über 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.