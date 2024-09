Schär in Sturz verwickelt

Catherine Debrunner setzt ihren Siegeszug an den Paralympics in Paris auch über 1500 m fort.

Die Thurgauerin sichert sich überlegen die Goldmedaille – es ist bereits ihre dritte an diesen Spielen.

Manuela Schär ist 400 m vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt und fällt aus der Medaillenentscheidung.

Die Schweiz hat damit bereits 8 Medaillen in Paris gewonnen (5 Mal Gold).

Catherine Debrunner mausert sich mehr und mehr zur Königin der Paralympics. Die Schweizer Rollstuhlsportlerin sicherte sich im Rennen über 1500 m bereits ihre 3. Goldmedaille in Paris. Zuvor hatte die Thurgauerin schon über 800 m und 5000 m gewonnen.

Debrunner: «Rennen lief überraschend für mich»

Debrunner setzte sich gleich auf den ersten Metern an die Spitze und fuhr einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. Auf der letzten Runde drückte die 29-Jährige gehörig aufs Tempo und distanzierte ihre Konkurrentinnen klar. In 3:13,10 Minuten stellte Debrunner, die auch den 1500-m-Weltrekord hält, einen paralympischen Rekord auf. Silber-Gewinnerin Samantha Kinghorn (GBR) büsste fast 3 Sekunden ein. Rang 3 ging an Susannah Scaroni aus den USA.

Die Schlussrunde live: Debrunner holt Gold über 1500 m – Schär stürzt

Eachus Vierte – Schär stürzt

Vierte wurde mit Patricia Eachus eine weitere Schweizerin. Bronze verpasste sie um 1,70 Sekunden. Eachus hatte bereits über 5000 m mit dem 4. Platz vorliebnehmen müssen. Viel Pech bekundete Manuela Schär. Die 39-Jährige war 400 m vor dem Ziel in einen Sturz mit der Chinesin Zhaoqian Zhou verwickelt und fiel damit aus der Medaillenentscheidung.

Protest von China wurde abgeschmettert

Der chinesische Verband legte im Anschluss des Rennens aufgrund der turbulenten Schlussphase Protest ein. Kurzzeitig stand eine mögliche Wiederholung im Raum. Am frühen Dienstagabend wurde dann die Wertung endgültig bestätigt, da der Rekurs bei den Entscheidungsträgern kein Gehör fand.

Auf die Siegerehrung aber muss Debrunner warten. Sie hätte eigentlich schon am frühen Dienstagnachmittag stattfinden sollen, wurde nun aber um rund 24 Stunden verlegt und soll voraussichtlich am frühen Mittwochnachmittag durchgeführt werden.

Schär: «Bahn ist ziemlich rutschig – man kippt schnell um»
Eachus: «Bin mega froh, dass ich diese Leistung abrufen konnte»

Debrunner auf Rekordjagd

Die 3 Goldmedaillen von Debrunner sind ein Novum. Noch nie hatte eine Schweizerin bei ein- und derselben Paralympics-Veranstaltung dreimal triumphieren können. Zusammen mit dem Gold über 400 m in Tokio 2021 steht Debrunner nun bereits bei 4 Paralympics-Triumphen.

Die Schweizer Bestleistung hält Elisabeth Bisquolm, die zwischen 1976 und 1988 in der Leichtathletik und im Tischtennis 6 Mal triumphiert hat. Debrunner, im Vorjahr in Paris vierfache Weltmeisterin, startet noch über 100 m, 400 m sowie im Marathon und hat damit in Paris die Chance, zur Schweizer Rekordhalterin aufzusteigen.