Luca Tavasci landet in der Loipe beim Olympia-Rennen über 20 km klassisch neben den Diplomrängen.

Im Mixed-Curling-Turnier in Peking muss sich die Schweiz auch China beugen und hat immer noch erst 1 Sieg aus 5 Spielen auf dem Konto.

Für Paralympics-Debütantin Romy Tschopp ist im Boardercross gleich im Viertelfinal Schluss.

Langlauf: Tavasci auf Rang 11

Langläufer Luca Tavasci hat über 20 km klassisch ein paralympisches Diplom verpasst. Der Bündner, der in der Kategorie stehend antrat, absolvierte die Strecke in 1:01:10,0 Stunden. Auf Sieger Taiki Kawayoke aus Japan büsste er 8:17,2 Minuten ein. Silber und Bronze gingen an die Chinesen Cai Jiayun und Qiu Mingyang.

00:54 Video Das Rennen von Luca Tavasci Aus Beijing 2022 Clips vom 07.03.2022. abspielen

Rollstuhl-Curling: 4. Niederlage im 5. Spiel

Das von Skip Laurent Kneubühl angeführte Schweizer Quartett kommt im Curlingturnier in Peking nicht vom Fleck. Beim 4:7 gegen Gastgeber China resultierte die bereits 4. Niederlage. Erst eine Partie hat das Mixed-Team aus der Schweiz für sich entscheiden können. Nach dem Fehlstart ins Turnier mit 2 Pleiten erfolgte mit einem knappen 8:7 gegen Korea die Korrektur. Doch schon der nächste Einsatz in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) entwickelte sich wieder zum Fiasko. Kneubühl und Co. waren dabei gegen Grossbritannien mit 1:15 untergegangen.

Schliessen 00:31 Video Rollstuhl-Curler unterliegen auch Chinesen und Briten Aus Para-Graf vom 07.03.2022. abspielen 00:35 Video Nach Schweizer Fehlstein: Grossbritannien schreibt Fünferhaus Aus Beijing 2022 Clips vom 07.03.2022. abspielen 01:37 Video Knappe Entscheidung: China schreibt 3 Steine im 5. End Aus Beijing 2022 Clips vom 07.03.2022. abspielen

Snowboard: Tschopp scheitert im Viertelfinal

Boardercrosserin Romy Tschopp ist in der K.o.-Phase kein Exploit gelungen. Die Baselbieterin beendete ihren Viertelfinal in der Kategorie SB-LL2 als Dritte hinter der Qualifikations-Besten Cécile Hernandez (FRA) und Sandrine Hamel (CAN). Tschopp handelte sich am ersten Sprung einen Rückstand ein. Trotz Aufholjagd im unteren Teil kam sie nicht mehr an der Kanadierin vorbei. Hernandez holte in der Folge die Goldmedaille.