Nach Bronze an den Paralympics 2021 strebt die Aargauer Schwimmerin in Paris einen weiteren Coup an.

In Paris bestreitet Schwimmerin Nora Meister ihre zweiten Paralympics. Bei ihrer Premiere vor drei Jahren in Tokio glänzte die Aargauerin, die seit Geburt versteifte Arme und Beine hat, mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 400 m Freistil.

Es war das bisherige Highlight in der Karriere von Meister, die zudem bereits 6 WM- und 4 EM-Medaillen gewinnen konnte. In Paris könnten nun weitere grosse Erfolge hinzukommen. Die grössten Chancen auf einen Podestplatz sieht die 21-Jährige wiederum auf ihrer Paradestrecke über 400 m Freistil.

Ist noch mehr möglich als in Tokio?

Obwohl sich Meister in dieser Saison in hervorragender Form präsentierte – an der Para-EM in Funchal (POR) holte sie im April über 100 m und 400 m Freistil Gold –, bleibt sie vor dem Saisonhöhepunkt bescheiden: «Es wäre sicher schön, den Erfolg von Tokio zu wiederholen», sagte sie am Dienstag, um aber sogleich nachzulegen: «Ihn zu übertreffen wäre natürlich noch cooler.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF berichtet mit Fokus auf Schweizer Athleten und Athletinnen ab dem 28. August (Eröffnungsfeier) täglich live aus Paris von den Paralympics.

Das Rennen über 400 m Freistil in Paris findet am 6. September statt. Ihren ersten Auftritt hat Meister indes bereits 8 Tage früher mit den Vorläufen über 50 m Freistil. Obwohl es nicht ihre Lieblingsstrecke ist, sei das Rennen ein guter Einstieg in die Paralympics. «Weil es nicht mein Hauptrennen ist, habe ich die Hoffnung, dass es mir eine gewisse Lockerheit gibt. Es wäre ein Highlight, in den Final zu kommen.»

Vier Chancen auf einen weiteren Coup

Am 4. September stehen dann die 100 m Freistil an, zwei Tage später die 400 m Freistil. Den Abschluss bildet am 7. September der Wettkampf über 100 m Rücken.

Zuerst will Meister nun aber so richtig in Paris ankommen. Die Trainings im Paralympics-Pool würden ihr dabei helfen. Damit sie dann bereits ist für eine nächste Grosstat. Ihr Ziel für Paris formuliert sie aber anders: «Ich will zum Zeitpunkt X mein vorhandenes Potenzial abrufen.»