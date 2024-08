Der Schweizer Para-Schwimmerin Nora Meister ist der Auftakt in die Paralympics geglückt. Über 50 m Freistil, was nicht ihre Paradedisziplin ist, erreichte die Aargauerin den Final und belegte dort in 35,78 den 7. Platz. Damit blieb sie sieben Hundertstel über ihrer Zeit vom Vorlauf am Morgen.

Auf den längeren Distanzen ist die 21-Jährige aus Lenzburg noch stärker einzustufen. Ihre Paradestrecke sind die 400 m Freistil. In dieser Disziplin gewann Meister 2021 an den Paralympischen Spielen in Tokio Bronze.

01:52 Video Meister: «Der Final war das Ziel. Ich bin sehr zufrieden» Aus Paris 2024 Clips vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Jiang siegt mit paralympischem Rekord

Gold ging an Yuyan Jiang. Die Chinesin siegte in 32,59 Sekunden und stellte damit einen paralympischen Rekord auf. Jiang hatte bereits im Vorlauf dominiert und dort ebenfalls einen paralympischen Rekord realisiert.