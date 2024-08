Per E-Mail teilen

Schwimmerin Nora Meister überzeugt bei den Paralympics in Paris im Vorlauf über 50 m Freistil.

Die Aargauerin schwimmt die sechstschnellste Zeit aller Teilnehmerinnen.

Der Final findet am Donnerstagabend um 19:19 Uhr statt.

Nora Meister ist im Pariser Schwimmbecken erfolgreich zu den Paralympics gestartet. Die Aargauerin (Klassifikation S6) beendete ihren Vorlauf über 50 m Freistil in 35,71 Sekunden auf Rang 4. In der Gesamtabrechnung reichte diese Zeit zum 6. Platz aller Teilnehmerinnen. Damit ist Meister am Donnerstagabend (um 19:19 Uhr live auf SRF zwei) im Kampf um die Medaillen dabei.

Der Gewinn von Edelmetall scheint indes unrealistisch, blieben doch gleich drei Schwimmerinnen unter der 34-Sekunden-Marke. Allen voran die Chinesin Yuyan Jiang, die in 32,70 Sekunden einen neuen paralympischen Rekord aufstellte. Meisters Paradestrecke sind die 400 m Freistil. In dieser Disziplin gewann die 21-Jährige 2021 in Tokio Bronze.