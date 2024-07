Die Schweiz reist mit 27 Sportlerinnen und Sportlern an die in 40 Tagen beginnenden Paralympics in Paris. «Unser Ziel ist, mindestens die Gesamtleistung von Tokio zu wiederholen. Die 14 Medaillen sind auch diesmal realistisch», sagt Chef de Mission Peter Läuppi.

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf den Aushängeschildern in der Leichtathletik. Der 38-jährige Marcel Hug, vor drei Jahren in Tokio vierfacher Goldmedaillengewinner, nimmt seine sechsten Paralympics in Angriff. Bei den Frauen verspricht man sich von Manuela Schär und Catherine Debrunner einiges. Schär tritt zum letzten Mal auf der Bahn an, danach will sie sich auf die Marathondistanz konzentrieren.

04:17 Video Hug: «Die Vorfreude ist immer noch riesig» Aus Sport-Clip vom 19.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Eine weitere Medaille peilt Weitspringerin Elena Kratter an. In Tokio gewann sie überraschend Bronze.

Premiere für Rigling

Die Para-Cyclerinnen und Para-Cycler stellen die zweitgrösste Gruppe in der Schweizer Delegation. Flurina Rigling startet zwar erstmals an Paralympics. Die 27-jährige Zürcherin tut dies aber als vierfache Weltmeisterin und gehört dem Favoritenkreis an.

Das Schweizer Aufgebot für die Paralympics Box aufklappen Box zuklappen Badminton. Männer: Luca Olgiati (Hottwil). Frauen: Cynthia Mathez (Tramelan), Ilaria Renggli (Hottwil). Cycling. Männer: Benjamin Früh (Gossau), Fabian Recher (Spiez), Timothy Zemp (Luzern). Frauen: Franziska Matile-Dörig (Appenzell), Flurina Rigling (Hedingen), Sandra Stöckli (Jona), Celine van Till (Genf). Dressurreiten. Frauen: Nicole Geiger (Zeinigen). Judo. Frauen: Carmen Brussig (Netstal). Leichtathletik. Männer: Fabian Blum (Oberkirch), Beat Bösch (Grosswangen), Marcel Hug (Pfyn). Frauen: Catherine Debrunner (Mettendorf), Patricia Eachus (Zürich), Alexandra Helbling (Nottwil), Elena Kratter (Vorderthal), Licia Mussinelli (Derendingen), Abassia Rahmani (Wila), Manuela Schär (Altishofen). Rudern. Frauen: Claire Ghiringhelli (Minusio). Schwimmen. Männer: Leo McCrea (Poole, GB). Frauen: Nora Meister (Lenzburg). Schiessen. Frauen: Nicole Häusler (Aarwangen). Tennis. Frauen: Nalani Buob (Baar).