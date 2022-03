Die Schweizer Rollstuhl-Curler müssen sich mit nur 1 Sieg in 10 Spielen von den Paralympics in Peking verabschieden. Nach zuvor 8 Niederlagen (neben einem Sieg gegen Südkorea) ging auch die letzte Partie am Donnerstag gegen Estland verloren. Dabei legte das Team um Skip Laurent Kneubühl bis zum 3. End mit 3:1 vor. Ein estnisches Zweierhaus und anschliessend zwei respektive drei gestohlene Steine wendeten das Duell. Am Ende setzte sich Estland 8:6 durch.

Drama gegen die Slowakei

Schon in der vorletzten Partie in der Nacht auf Donnerstag hatte es für die Schweiz eine bittere Niederlage abgesetzt: Nach 6 Ends und dem 2. Zweierhaus führten Skip Kneubühl und Co. mit 6:3. Doch das nächste End brachte die grosse Wende: Die Slowaken, die noch um den Halbfinal-Einzug kämpfen, schrieben ein Fünferhaus und drehten die Partie. Im letzten End versuchten die Schweizer, sich ins Zusatzend zu retten. Als dies nicht mehr möglich war, gaben sie auf – der Spielstand blieb beim 6:8.

Starke Schweizer Aktionen