Tschopp, die als erste Schweizer Snowboarderin an Paralympics teilnimmt, fuhr in beiden Runs fast identische Zeiten (1:25,08 bzw. 1:24,77 Minuten). Die Baselbieterin kam auf dem Boardercross-ähnlichen Kurs mit Toren in den Steilwandkurven beide Male ohne gröbere Fehler durch.

Schliessen 01:23 Video Romy Tschopps 1. Run Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen 01:00 Video Romy Tschopps 2. Run Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen 02:27 Video Tschopp: «Der Kopf sagte dem müden Körper: Du musst weitermachen» Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen 03:28 Video Coach Silvan Hofer: «Ihre Leistung ist top einzustufen» Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen

Auf die Konkurrenz im hochklassigen Feld fehlte ihr aber doch einiges. Auf den letzten Diplom-Rang verlor Tschopp vier, auf die Spitze sieben Sekunden. «Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne ein Diplom geholt», meinte sie nach dem Rennen. «Aber es war eine tolle Erfahrung und ich weiss, woran ich arbeiten muss.»

02:14 Video Para-Snowboarderin Romy Tschopp im Porträt Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen

Huckaby gegen chinesische Armada

Der Kampf um die Medaillen entwickelte sich zum Thriller. Letztlich setzte sich Brenna Huckaby vor vier Chinesinnen durch. Die Amerikanerin fuhr im 2. Run Bestzeit, 0,10 Sekunden schneller als Geng Yanhong und 0,18 vor Li Tiantian. Hu Nianjia, die nach dem 1. Lauf geführt hatte, fiel auf Platz 4 zurück, gefolgt von Wang Xinyu.