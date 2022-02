Wenn die Winter-Paralympics in Peking (4. - 13. März) über die Bühne gehen, wird mit Cynthia Mathez eine Schweizerin dabei sein, die bereits im Sommer bei den Spielen in Tokio dabei war. Die Wahl-Solothurnerin wurde im Rollstuhl-Badminton-Doppel mit Karin Suter-Erath damals 4. Nun versucht sie sich im Rollstuhl-Curling und reist als Ersatzspielerin nach Peking.

Too much. Aber so bin ich. Too much.