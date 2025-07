Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Für Marlen Reusser stand die Tour de France Femmes von Beginn weg unter einem schlechten Stern. Erst beeinträchtigte eine Lebensmittelvergiftung ihre Vorbereitung massgeblich, dann war sie auf der 1. Etappe von Vannes nach Plumelec über hügelige 78,8 km in einen Sturz verwickelt.

Nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, pedalte die Movistar-Leaderin erst hinter dem Feld her, ehe sie das Rennen aufgab. Reusser hatte als Tour-de-Suisse-Siegerin und Zweite am Giro d'Italia zum erweiterten Kreis der Favoritinnen gehört. Bereits am Giro hatte Reusser mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

«Mir fehlt die Kraft. Es macht keinen Sinn, in diesem Zustand zu fahren. Ich wollte es aber probieren, weil es ein sehr wichtiges Rennen ist», begründete Reusser ihren Ausstieg. «Ich muss mit meiner Gesundheit wieder auf einen grünen Zweig kommen».

Vos siegt im Sprint

Den Sieg auf der 1. Etappe sicherte sich die Niederländerin Marianne Vos (Visma - Lease a bike). Perfekt lanciert von ihrer Teamkollegin Pauline Ferrand-Prévot, die sich vor allem im Mountainbike einen Namen gemacht hat, sprintete Vos vor Kim Le Court Pienaar aus Mauritius zum Sieg.

Elise Chabbey, die sich 3 Punkte für die Bergwertung sichern konnte und ab Sonntag das gepunktete Trikot tragen wird, klassierte sich als beste Schweizerin auf Rang 12.

Resultate